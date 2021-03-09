Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, показала себе в сміливому образі
На фото Анастасія була в чорному корсеті з великим декольте і без білизни. Квітко доповнила образ чорними рукавичками, а бюст виставила вперед, роблячи кадр максимально гарячим. Дівчина волосся залишила розпущеним, запустивши в них одну руку, відвернувшись від камери і закривши очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"З 8 березня, красуні. Щасливого жіночого дня", - написала Квітко.
Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Настюш, а тобі твій дагестанець подарував Че небудь?", "Ти така неймовірно мила, така чудова, з Міжнародним жіночим днем", "з жіночим днем всіх жінок", "Ти найкрасивіша дівчина в світі", "неймовірно божественна краса", "Ти Красива жінка", "з жіночим днем красива дівчинка", "Неймовірно солодка".
Ми писали, що модель білизни і купальників Анастасія Квітко показала зухвалий образ в чорному.
Цього разу Анастасія вирішила надіти чорний боді без принтів і прикрас, а також доповнила наряд лаковими ботфортами і таким же чорним лаковим плащем, який навмисно розкрила.
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