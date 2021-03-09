Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в смелом образе

На фото Анастасия была в черном корсете с большим декольте и без белья. Квитко дополнила образ черными перчатками, а бюст выставила вперед, делая кадр максимально горячим. Девушка волосы оставила распущенными, запустив в них одну руку, отвернувшись от камеры и закрыв глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С 8 марта, красотки. Счастливого Женского дня", - написала Квитко.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Настюш, а тебе твой дагестанец подарил чё нибудь?", "Ты такая невероятно милая, такая великолепная, с международным женским днем", "С женским днем всех женщин", "Ты самая красивая девушка в мире", "Невероятно божественная красота", "Ты красивая женщина", "С женским днем красивая малышка", "Невероятно сладкая".

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В этот раз Анастасия решила надеть черный боди без принтов и украшений, а также дополнила наряд лаковыми ботфортами и таким же черным лаковым плащом, который намеренно распахнула.

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