Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в смелом образе
На фото Анастасия была в черном корсете с большим декольте и без белья. Квитко дополнила образ черными перчатками, а бюст выставила вперед, делая кадр максимально горячим. Девушка волосы оставила распущенными, запустив в них одну руку, отвернувшись от камеры и закрыв глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"С 8 марта, красотки. Счастливого Женского дня", - написала Квитко.
Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:
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Мы писали, что модель белья и купальников Анастасия Квитко показала дерзкий образ в черном.
В этот раз Анастасия решила надеть черный боди без принтов и украшений, а также дополнила наряд лаковыми ботфортами и таким же черным лаковым плащом, который намеренно распахнула.
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