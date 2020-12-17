В Україні існують критичні регіони щодо захворюваності на коронавірус

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в Facebook. За його словами, в Україні найкритичнішими за рівнем захворюваності та смертності від COVID-19 - Чернігівська та Полтавська області.

Найкраща ситуація з контролю за коронавірусом спостерігається у Вінницькій області.

Так, у Чернігівській області зафіксовано найгірший показник смертності за останні 14 днів на 100 тисяч населення - 12,4. Також критична ситуація спостерігається в Харківській (11,1), Донецькій (11), Херсонській та Полтавській (по 9,8) областях.

При цьому в Чернігівській і Полтавській областях найвищий коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу - 73% і 63% відповідно.

Саме Чернігівська та Полтавська області найбільше потребують збільшення охоплення тестування на COVID-19. Також збільшення обсягів тестування потребують Хмельницька, Житомирська, Київська, Львівська, Харківська та Закарпатська області.

Нагадаємо, що станом на ранок четверга, 17 грудня, в Україні офіційно підтверджено 931 751 випадок коронавірусної інфекції. З них 12 047– виявлено за минулу добу.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1512), Одеській (1064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.

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