В Украине существуют критические регионы по заболеваемости на коронавирус

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook. По его словам, в Украине самыми критическими по уровню заболеваемости и смертности от COVID-19 являются Черниговская и Полтавская области.

Самая лучшая ситуация по контролю за коронавирусом наблюдается в Винницкой области.

Так, в Черниговской области зафиксирован самый плохой показатель смертности за последние 14 дней на 100 тысяч населения - 12,4. Также критическая ситуация наблюдается в Харьковской (11,1), Донецкой (11), Херсонской и Полтавской (по 9,8) областях.

При этом в Черниговской и Полтавской областях самый высокий коэффициент выявления случаев коронавируса - 73% и 63% соответственно.

Именно Черниговская и Полтавская области больше всего нуждаются в увеличении охвата тестирования на COVID-19. Также в увеличении объемов тестирования нуждаются Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Львовская, Харьковская и Закарпатская области.

Напомним, что по состоянию на утро четверга, 17 декабря, в Украине официально подтвержден 931 751 случай коронавирусной инфекции. Из них 12 047– обнаружено за прошедшие сутки.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.