Вчені з'ясували, де існує високий ризик зараження коронавірусом

Так, найбільша небезпека криється у вузьких приміщеннях, таких як коридори.

Там значно збільшується ризик зараження коронавірусом через велике розсіювання крапель від кашлю або чхання хворої людини, що при швидкій ходьбі створює шлейф вірусних частинок довжиною до 6 метрів, повідомляє РБК Украина.

Мікрокаплі з дихальних шляхів заражених утворюються навколо і нижче рівня їх талії через 2 секунди після кашлю і зависають приблизно в 1 метрі від підлоги. Це вказує на те, що діти, що йдуть позаду інфікованого, піддаються більш високому ризику передачі, ніж дорослі.

Було виявлено, що діапазон розсіювання крапель набагато більше в холодному і вологому середовищі, ніж в жарких і сухих умовах через різну швидкість випаровування.

Також було продемонстровано, що носіння маски може ефективно знизити ризик зараження через поширення вірусних крапель.

Нагадаємо, що станом на ранок четверга, 17 грудня, в Україні офіційно підтверджено 931 751 випадок коронавірусної інфекції. З них 12 047– виявлено за минулу добу.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1512), Одеській (1064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.

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