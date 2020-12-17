Ученые выяснили, где существует высокий риск заражения коронавирусом

Так, самая большая опасность кроется в узких помещениях, таких как коридоры.

Там значительно увеличивается риск заражения коронавирусом из-за большого рассеивания капель от кашля или чихания больного человека, что при быстрой ходьбе создает шлейф вирусных частиц длиной до 6 метров, сообщает РБК Украина.

Микрокапли из дыхательных путей зараженных образуются вокруг и ниже уровня их талии через 2 секунды после кашля и зависают примерно в 1 метре от пола. Это указывает на то, что дети, идущие позади инфицированного, подвергаются более высокому риску передачи, чем взрослые.

Было обнаружено, что диапазон рассеивания капель намного больше в холодной и влажной среде, чем в жарких и сухих условиях из-за разной скорости испарения.

Также было продемонстрировано, что ношение маски может эффективно снизить риск заражения через распространение вирусных капель.

Напомним, что по состоянию на утро четверга, 17 декабря, в Украине официально подтвержден 931 751 случай коронавирусной инфекции. Из них 12 047– обнаружено за прошедшие сутки.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.