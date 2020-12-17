Обіцяла вакцини для України програма COVAX на межі зриву

Україна отримала від COVAX схвалення запиту на отримання вакцини. Тобто, Україна вже 100% отримає понад 8 млн. доз вакцини безкоштовно. Попередньо, поставки очікуються на початку 2021 року.

Але виявилося, що Глобальний фонд для доступу жителів бідних країн до вакцин проти Covid-19 - COVAX - зіткнувся з ризиком зриву своєї програми і може залишити держави без щеплень до 2024 року, повідомило агенство Reuters.

При цьому видання посилається на внутрішні документи Глобального альянсу з вакцин та імунізації (Гаві).

Зокрема, наголошується, що в COVAX борються з нестачею грошей, проблемами з поставками і складними договірними відносинами з компаніями-постачальниками препарату.

Негативну роль також відіграє те, що програма була розроблена в поспіху і діє на "незвіданій території".

В одній із службових записок від 25 листопада, включених в документи Гаві, консультанти відзначають, що найбільший ризик для програми пов'язаний з положеннями в контрактах на поставки. Вони дозволяють країнам не купувати вакцини, заброньовані через COVAX.

Нагадаємо, що станом на ранок четверга, 17 грудня, в Україні офіційно підтверджено 931 751 випадок коронавірусної інфекції. З них 12 047– виявлено за минулу добу.

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