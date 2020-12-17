Обещавшая вакцины для Украины программа COVAX на грани срыва

Украина получила от COVAX одобрение запроса на получение вакцины. То есть, Украина уже 100% получит более 8 млн. доз вакцины бесплатно. Предварительно, поставки ожидаются в начале 2021 года.

Но оказалось, что Глобальный фонд для доступа жителей бедных стран к вакцинам против Covid-19 - COVAX - столкнулся с риском срыва своей программы и может оставить государства без прививок до 2024 года, сообщило агенство Reuters.

При этом издание ссылается на внутренние документы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ).

В частности, отмечается, что в COVAX борются с нехваткой денег, проблемами с поставками и сложными договорными отношениями с компаниями-поставщиками препарата.

Негативную роль также играет то, что программа была разработана в спешке и действует на "неизведанной территории".

В одной из служебных записок от 25 ноября, включенных в документы ГАВИ, консультанты отмечают, что наибольший риск для программы связан с положениями в контрактах на поставки. Они позволяют странам не покупать вакцины, забронированные через COVAX.

Напомним, что по состоянию на утро четверга, 17 декабря, в Украине официально подтвержден 931 751 случай коронавирусной инфекции. Из них 12 047– обнаружено за прошедшие сутки.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.