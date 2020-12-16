Дослідники відкрили нову систему супермагістралей у Сонячній системі

Гравітаційні структури утворюють серію пов'язаних між собою арок всередині, наступних від пояса астероїдів до Урану і за його межі, передає "24 канал". З їх допомогою космічні об'єкти можуть переміщатися по Сонячній системі з величезною швидкістю.

Дані маршрути дозволяють переміщатися кометам і астероїдам на відстань від Юпітера до Нептуна менш ніж за десятиліття. Як стверджують вчені, відстань до 100 астрономічних одиниць по цій магістралі можна подолати менш ніж за століття.

За звичайних умов без таких "супермагістралей" час подорожі космічних об'єктів збільшується до сотень і навіть мільйонів років.

Таке відкриття дає людству нові можливості, наприклад, для створення космічних кораблів, які можуть пересуватися по Сонячній системі за десятиліття.

Раніше ми повідомляли, що вченим вдалося знайти планету, яка дуже схожа на Землю.



"Це те, що ми так довго шукали. Вона розміром з Землю і знаходиться в населеній зоні своєї зірки - всі були надзвичайно схвильовані", - поділилася емоціями Австралійська астрофізик Джессі Крістіансен.

Планета отримала назву Kepler-186F.вона стала першим прикладом Планети розміром з Землю, що знаходиться в зоні проживання.

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