Исследователи открыли новую систему супермагистралей в Солнечной системе

Гравитационные структуры образуют серию связанных между собой арок внутри, следующих от пояса астероидов до Урана и за его пределы, передает "24 канал". С их помощью космические объекты могут перемещаться по Солнечной системе с огромной скоростью.

Данные маршруты позволяют перемещаться кометам и астероидам на расстояние от Юпитера до Нептуна менее чем за десятилетие. Как утверждают ученые, расстояние до 100 астрономических единиц по этой магистрали можно преодолеть менее чем за столетие.

При обычных условиях без таких "супермагистралей" время путешествия космических объектов увеличивается до сотен и даже миллионов лет.

Такое открытие дает человечеству новые возможности, например, для создания космических кораблей, которые могут передвигаться по Солнечной системе за десятилетия.

Ранее мы сообщали, что ученым удалось найти планету, которая очень похожая на Землю.



"Это то, что мы так долго искали. Она размером с Землю и находится в обитаемой зоне своей звезды - все были чрезвычайно взволнованы", - поделилась эмоциями австралийская астрофизик Джесси Кристиансен.

Планета получила название Kepler-186f. Она стала первым примером планеты размером с Землю, находящейся в зоне обитания.

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