Художник, письменник і рок-виконавець Свен Гундлах помер на 62-му році

Про це повідомляє видання "РБК" з посиланням на колегу музиканта Сергія Мироненка.

За словами інсайдерів, Свен потрапив до лікарні з діагнозом COVID-19 в кінці листопада. Він довго бився з хворобою. Але не вийшовши з коми, Гундлах помер.

"Наприкінці листопада Свена забрали в лікарню на ВДНГ, потім перевели в реанімацію, ввели в штучну кому. Він з неї так і не вийшов", - розповів Мироненко.

Інший учасник арт-спільноти Володимир Мироненко припустив, що художник міг заразитися коронавірусом в церкві від парафіян. Він уточнив, що в останні роки Гундлах звернувся до релігії і співав у сільському церковному хорі. У лікарні до художника нікого не пускали, включаючи дружину. Він додав, що його завжди пам'ятатимуть і ніколи не забудуть.

Свен Гуїдович Гундлах з'явився на світ в 1959 році. У 1978 році він став засновником арт-групи "Мухомор". Її учасники писали картини, вірші, а також влаштовували різні перфоманси. Через вісім років Гундлах і московські художники-концептуалісти створили проект "Середньоруська височина".

Після розпаду СРСР Гундлах завершив художню діяльність і став займатися бізнесом. Його роботи можна побачити в Третьяковській галереї в Москві, художньому музеї Зіммерлі в Нью-Брансвіку і в Музеї Людвіга в Кельні.

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