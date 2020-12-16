Художник, писатель и рок-исполнитель Свен Гундлах скончался на 62-м году

Об этом сообщает издание "РБК" со ссылкой на коллегу музыканта Сергея Мироненко.

По словам инсайдеров, Свен попал в больницу с диагнозом COVID-19 в конце ноября. Он долго сражался с болезнью. Но не выйдя из комы, Гундлах скончался.

"В конце ноября Свена забрали в больницу на ВДНХ, потом перевели в реанимацию, ввели в искусственную кому. Он из нее так и не вышел", – рассказал Мироненко.

Другой участник арт-сообщества Владимир Мироненко предположил, что художник мог заразиться коронавирусом в церкви от прихожан. Он уточнил, что в последние годы Гундлах обратился к религии и пел в деревенском церковном хоре. В больнице к художнику никого не пускали, включая жену. Он добавил, что его всегда будут помнить и никогда не забудут.

Свен Гуидович Гундлах появился на свет в 1959 году. В 1978 году он стал основателем арт-группы "Мухомор". Ее участники писали картины, стихи, а также устраивали различные перфомансы. Через восемь лет Гундлах и московские художники-концептуалисты создали проект "Среднерусская возвышенность".

После распада СССР Гундлах завершил художественную деятельность и стал заниматься бизнесом. Его работы можно увидеть в Третьяковской галерее в Москве, Художественном музее Зиммерли в Нью-Брансуике и в Музее Людвига в Кельне.

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