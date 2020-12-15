Екс-нардеп Ірина Фаріон озвучила свою позицію щодо прикраси головної ялинки України в Києві



Свій коментар вона дала в інтерв'ю виданню "Вголос".

Нагадаємо, розміщення капелюха на верхівки дерева стало одним з найбільш обговорюваних подій в останні дні. Українці в Мережі як обурювалися, так і раділи рішенню організаторів.

На думку Фаріон, на верхівці ялинки все ж повинна бути Віфлеємська зірка, а не капелюх.



"Коли немає глибоких ціннісних переконань, то виходить така хаотична чехарда - то в одну сторону, то в іншу. Криза нашого суспільства полягає в тому, що воно безідейне і безідеологічне. Якби це суспільство було релігійне і традиційне, воно б ніколи не мало проблем з тим, якою має бути ялинка", - пояснила Ірина.

За її словами, українці розгубили релігійність і національність.

"Саме ці два фактори рятували Україну в найстрашніші історичні періоди. Оскільки українці за свою історичну дорогу частково розгубили ці дві основи, то на початку Новорічно-Різдвяних свят вони завжди потрапляють у якісь «пастки» з ялинкою. То у нас була "януковичівська ялинка", то капелюх від Зеленського", - зазначила доктор філологічних наук.

Також вона підкреслила, в ситуації є і позитив.

"Він полягає в тому, що крик суспільства впливає на цю абсолютно безглузду владу, яка є проявом свідомості більшості. Тому влада і зняла капелюх, а на мою думку, - презерватив, з тієї ялинки", - пояснила Фаріон.



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