А вы за шляпу или звезду?

Экс-нардеп Ирина Фарион озвучила свою позицию по украшению главной елки Украины в Киеве



Свой комментарий она дала в интервью изданию "Вголос".

Напомним, размещение шляпы на верхушки дерева стало одним из самых обсуждаемых событий в последние дни. Украинцы в сети как возмущались, так и радовались решению организаторов.

По мнению Фарион, на верхушке елки все же должна быть Вифлеемская звезда, а не шляпа.



"Когда нет глубоких ценностных убеждений, то получается такая хаотичная чехарда – то в одну сторону, то в другую. Кризис нашего общества заключается в том, что оно безыдейное и безидеологическое. Если бы это общество было религиозное и традиционное, оно бы никогда не имело проблем с тем, какой должна быть елка", - пояснила Ирина.

По ее словам, украинцы растеряли религиозность и национальность.

"Именно эти два фактора спасали Украину в самые страшные исторические периоды. Поскольку украинцы за свою историческую дорогу частично растеряли эти две основы, то в начале Новогодне-Рождественских праздников они всегда попадают в какие-то «ловушки» с елкой. То у нас была «януковичевская елка», то шляпа от Зеленского", - отметила доктор филологических наук.

Также она подчеркнула, в ситуации есть и позитив.

"Он состоит в том, что крик общества влияет на эту абсолютно бестолковую власть, которая является проявлением сознания большинства. Поэтому власть и сняла шляпу, а по моему мнению, - презерватив, с той елки", - пояснила Фарион.



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