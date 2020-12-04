У Мноборони США опублікували фото НЛО
Пілотові винищувача F / A-18 вдалося зняти непізнаний срібний куб, що ширяв над Атлантикою біля східного узбережжя США, передає видання The Sun.
"За десятиліття роботи я ніколи не бачив нічого подібного", - наводять ЗМІ слова одного зі співробітників розвідки.
У звіті повідомляється, що невідомий об'єкт, помічений пілотами, схожий на зонд GPS, який являє собою пристрій для профілювання атмосфери.
Раніше ми повідомляли, що 14 і 15 вересня жителі Одеси і передмістя спостерігали в нічному небі незрозумілі точки, які світилися. Вогняне світіння висіло близько півгодини, при цьому навколо нього періодично з'являлися менші кулі, але швидко гасли.
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Багато хто прийшов до висновку, що Землю відвідали представники позаземної цивілізації. Деякі пов'язали це з військовими навчаннями, також з'явилася і зовсім банальна версія – світіння від китайських ліхтариків.
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