Що ж це може бути?

У Мноборони США опублікували фото НЛО

Пілотові винищувача F / A-18 вдалося зняти непізнаний срібний куб, що ширяв над Атлантикою біля східного узбережжя США, передає видання The Sun.



"За десятиліття роботи я ніколи не бачив нічого подібного", - наводять ЗМІ слова одного зі співробітників розвідки.



У звіті повідомляється, що невідомий об'єкт, помічений пілотами, схожий на зонд GPS, який являє собою пристрій для профілювання атмосфери.

Раніше ми повідомляли, що 14 і 15 вересня жителі Одеси і передмістя спостерігали в нічному небі незрозумілі точки, які світилися. Вогняне світіння висіло близько півгодини, при цьому навколо нього періодично з'являлися менші кулі, але швидко гасли.

Багато хто прийшов до висновку, що Землю відвідали представники позаземної цивілізації. Деякі пов'язали це з військовими навчаннями, також з'явилася і зовсім банальна версія – світіння від китайських ліхтариків.

Нагадаємо, у небі над Одесою помітили НЛО, унікальні кадри

Як повідомляла Politeka, "Наближається і віддаляється": в Одеській області зняли НЛО, неймовірне відео

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