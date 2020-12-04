Что же это может быть?

В Мнобороны США опубликовали фото НЛО

Пилоту истребителя F/A-18 удалось запечатлеть неопознанный серебряный куб, парящий над Атлантикой возле восточного побережья США, передает издание The Sun.



"За десятилетия работы я никогда не видел ничего подобного", - приводят СМИ слова одного из сотрудников разведки.



В отчете сообщается, что неопознанный объект, замеченный пилотами, похож на зонд GPS, который представляет собой устройство для профилирования атмосферы.

Ранее мы сообщали, что 14 и 15 сентября жители Одессы и пригорода наблюдали в ночном небе непонятные светящиеся точки. Огненное свечение висело около получаса, при этом вокруг него периодически появлялись менее крупные шары, но быстро гасли.

Многие пришли в вывод, что Землю посетили представители внеземной цивилизации. Некоторые связали это с военными учениями, также появилась и совсем банальная версия – свечение от китайських фонариков.

Напомним, в небе над Одессой заметили НЛО, уникальные кадры

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