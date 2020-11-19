Боєць ЗСУ повернувся на фронт, незважаючи на важке поранення
Як передає Politeka.net, історію хороброго захисника України розповіли на сторінці прес-служби ООС у Facebook.
Морський піхотинець з позивним "Міха" ще задовго до конфлікту на Донбасі говорив, що нам доведеться воювати з росіянами і боєць не замислюючись відправився в зону АТО.
"Нас регулярно обстрілювали проросійські найманці. 2 серпня було тісне бойове зіткнення. Отримав поранення: буквально під ноги прилетіла граната з підствольника. Я на 3 місяці вийшов з ладу. Осколки потрапили в обличчя над губою справа, і трішки ніс зачепило", - згадує воїн.
Лікарям вдалося його врятувати і через деякий час він повернувся в стрій
"У 2015-му перевівся в полк «Азов», у мене там було багато друзів. І вже з ними брав участь у звільненні Маріуполя, за що і отримав одну з найбільш пам'ятних і дорогих для мене медалей – хрест", - поділився українець.
"Сьогодні я знову на війні, в морській піхоті. Я серед своїх, наше гасло: "якщо наступ – то ми!",- заявив Михайло.
Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.
Як повідомляла Politeka, українські захисники одружилися прямо на передовій, зворушливі фото.
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