"Нас регулярно обстрілювали проросійські найманці. 2 серпня було тісне бойове зіткнення. Отримав поранення: буквально під ноги прилетіла граната з підствольника. Я на 3 місяці вийшов з ладу. Осколки потрапили в обличчя над губою справа, і трішки ніс зачепило", - згадує воїн.

Лікарям вдалося його врятувати і через деякий час він повернувся в стрій

"У 2015-му перевівся в полк «Азов», у мене там було багато друзів. І вже з ними брав участь у звільненні Маріуполя, за що і отримав одну з найбільш пам'ятних і дорогих для мене медалей – хрест", - поділився українець.





"Сьогодні я знову на війні, в морській піхоті. Я серед своїх, наше гасло: "якщо наступ – то ми!",- заявив Михайло.