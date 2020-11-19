"Нас регулярно обстреливали пророссийские наемники. 2 августа было тесное боевое столкновение. Получил ранение: буквально под ноги прилетела граната из подствольника. Я на 3 месяца вышел из строя. Осколки попали в лицо над губой справа, и чуточку нос задело", - вспоминает воин.

Врачам удалось его спасти и спустя некоторые время он вернулся в строй

"В 2015-м перевелся в полк «Азов», у меня там было много друзей. И уже с ними участвовал в освобождении Мариуполя, за что и получил одну из самых памятных и дорогих для меня медалей – крест", - поделился украинец.





"Сегодня я снова на войне, в морской пехоте. Я среди своих, наш лозунг: "если наступление – то мы!", - заявил Михаил.