Боец ВСУ вернулся на фронт, несмотря на тяжелое ранение
Как передает Politeka.net, историю храброго защитника Украины рассказали на страничке пресс-службы ООС в Facebook.
Морской пехотинец с позывным "Миха" еще задолго до конфликта на Донбассе говорил, что нам придется воевать с россиянами и боец не задумываясь отправился в зону АТО.
"Нас регулярно обстреливали пророссийские наемники. 2 августа было тесное боевое столкновение. Получил ранение: буквально под ноги прилетела граната из подствольника. Я на 3 месяца вышел из строя. Осколки попали в лицо над губой справа, и чуточку нос задело", - вспоминает воин.
Врачам удалось его спасти и спустя некоторые время он вернулся в строй
"В 2015-м перевелся в полк «Азов», у меня там было много друзей. И уже с ними участвовал в освобождении Мариуполя, за что и получил одну из самых памятных и дорогих для меня медалей – крест", - поделился украинец.
"Сегодня я снова на войне, в морской пехоте. Я среди своих, наш лозунг: "если наступление – то мы!", - заявил Михаил.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
Как сообщала Politeka, украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.
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