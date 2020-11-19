Подейкують, що президент РФ Володимир Путін може піти у відставку за станом здоров'я

Зокрема, про можливу хворобу Путіна у беззмінного лідера Росії написало впливове британське видання DailyMail.



Приводом для чуток про відставку послужили слова відомого професора Валерія Солов'я, що кохана Аліна Кабаєва і сім'я вмовили Путіна піти у відставку через хворобу Паркінсона.

Спростування Пєсков озвучив вже наступного дня після того, як Соловей розповів про Кабаєву і дочок Путіна, які нібито закликали того піти у відставку.



Однак, на тлі цих чуток Путін вніс до Держдуми РФ новий законопроект, який зробить його довічно сенатором і гарантує недоторканність після відходу з посади. Багато хто це сприйняв як підготовку до "пенсії".



Про ймовірну хворобу Путіна говорять вже давно. В останніх появах на публіці у президента РФ помічають "смикані" жести, які можуть говорити про його погане самопочуття. Також подейкували, що в знаменитій термокружці, з якою він не розлучається, можуть бути ліки. Тобто він носить з собою ліки і не розлучається з ними.

Експерти також помічали у Путіна "ходу стрілка". Одна з рук президента робить помітно більший помах, що кілька разів потрапляло на відео. Це класичний симптом хвороби Паркінсона згідно з британським медичним журналом.



Соловей запевняє, що сім'я має дуже великий вплив на Путіна, і він прислухався тільки до їхніх порад про відставку. "Він має намір оприлюднити свої плани передачі влади в січні 2021", - повідомив професор. Може і правда наближається кінець Мордора в Росії, хоча, можливо, на місце Путіна прийде ще одне зло, яке захоче відновлювати імперію.



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