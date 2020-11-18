Президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав закон про відправку військ до Азербайджану

Протягом року вони будуть задіяні в в російсько-турецькому спільному Моніторинговому центрі в Нагірному Карабасі, передає інформагентство Resmi gazete.

"За заявою, підписаною між Азербайджаном, Росією і Вірменією, прийнято рішення про створення моніторингового центру з контролю за припиненням вогню. Туреччина завжди була і буде поруч з Азербайджаном", – йдеться в публікації.

З метою моніторингу припинення вогню турецькі військові рік будуть в Карабасі. Цей термін обмежений законодавством Туреччини, згідно з яким, термін дії зарубіжної військової місії не може перевищувати один рік.

В указі зазначено, що відправка військових в Азербайджан "відповідає національним інтересам Туреччини", а рамки місії і чисельність військового персоналу будуть визначатися Адміністрацією Ердогана.

Як відомо, парламент більшістю голосів схвалив законопроект про відправку миротворців, який Ердоган подав 16 листопада.

Таким чином Туреччина в черговий раз втратила ніс Росії, представники якої раніше заявляли, що ніяких турків в Нагірному Карабасі не буде, і що це – зона патрулювання тільки російських миротворців.

Тим часом президент Росії Володимир Путін пояснив, чому під час конфлікту в Карабасі РФ не прийшла на допомогу Вірменії. Він заявив, що цей регіон, згідно міжнародного права, належить Азербайджану. Крім того, за його словами, Вірменія сама винна, тому що не визнала НКР.

Раніше пропагандист Соловйов заявляв, що у війні за Карабах Росія виходить зі своїх національних інтересів і їй все одно на інтереси Азербайджану, Туреччини, Вірменії та Карабаху.

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