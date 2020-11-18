На окупованій території Луганської області масово гинуть бойовики
Як передає Politeka, про це повідомив офіцер ЗСУ і військовий блогер Анатолій Штірліц на своєму Telegram-каналі.
Так, посилаючись на місцевий паблік, він зазначив, що на окупованих територіях спостерігається тенденція загибелі бойовиків в результаті ДТП та самогубств.
"Щодо об'єктивності інформації не скажу, але тенденція ДТП, суїцидів та перепоїв спостерігається", - написав Штірліц.
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В соцмережі повідомляють, що за останні два тижні в "ЛНР" загинуло 45 офіцерів зі складу так званої "народної міліції ЛНР". Шестеро окупантів загинули в результаті ДТП, 13 - через алкогольну інтоксикацію, 8 - наклали на себе руки, а решта - через раптове загострення певних захворювань.
"Ситуація, що склалася, дуже схожа на ліквідацію свідків", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що в окупованій Макіївці розпочали страйк працівники металургійного заводу через величезні борги по зарплатах. При цьому подібне відбувається з промисловістю по всій території "ДНР". У Макіївці вже зупинилася остання доменна піч. Робочі місцевого металургійного заводу влаштовують акції протесту, вимагаючи виплат боргів по зарплатах.
Нагадаємо, жителі "ДНР" просять Пушиліна випустити їх в Україну.
Як повідомляла Politeka, мешканка ОРДЛО наїлася "руського миру" і замарила Україною.
Також Politeka писала, що один з командирів "ЛНР" переїхав до Києва.