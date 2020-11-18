На оккупированной территории Луганской области массово гибнут боевики
Как передает Politeka, об этом сообщил офицер ВСУ и военный блогер Анатолий Штирлиц на своем Telegram-канале.
Так, ссылаясь на местный паблик, он отметил, что на оккупированных территориях наблюдается тенденция гибели боевиков в результате ДТП и самоубийств.
"Относительно объективности информации не скажу, но тенденция ДТП, суицидов и перепоев наблюдается", - написал Штирлиц.
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В соцсети сообщают, что за последние две недели в "ЛНР" погибло 45 офицеров из состава так называемой "народной милиции ЛНР". Шестеро оккупантов погибли в результате ДТП, 13 - из-за алкогольной интоксикации, 8 - покончили с собой, а остальные - из-за внезапного обострения определенных заболеваний.
"Сложившаяся ситуация очень похожа на ликвидацию свидетелей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в оккупированной Макеевке начали забастовку работники металлургического завода из-за огромных долгов по зарплатам. При этом подобное происходит с промышленностью по всей территории "ДНР". В Макеевке уже остановилась последняя доменная печь. Рабочие местного металлургического завода устраивают акции протеста, требуя выплат долгов по зарплатам.
Напомним, жители "ДНР" просят Пушилина выпустить их в Украину.
Как сообщала Politeka, жительница ОРДЛО наелась "русского мира" и загрезила об Украине.
Также Politeka писала, что один из командиров "ЛНР" переехал в Киев.