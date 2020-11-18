РФ втратила вплив на ще одну країну СНД

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив військовий експерт Ель Мурід на своїй сторінці в Facebook.



За його словами, результати виборів у Молдові не стали несподіванкою, а перемога Майї Санду - це поразка Кремля.

"У 20 році зона впливу путінської Росії скукожівается. Як тільки з'являється така можливість, сусіди Росії тікають від неї як від зачумленої", - зазначив експерт.

Мурід підкреслив, що Молдова стала вже п'ятою країною, яка виходить з-під впливу Кремля.

"В Україні пішов "двічі несудимий" Янукович, у Вірменії друзі-подільники були викинуті з влади безкровною революцією Пашиняна, киргизькі ОЗУ хоча і втримали владу, але вирішили, що автономне існування окремо від кремлівських братків для них виглядає більш розумним. Перестали працювати схеми в Білорусії, хоча там на розвал російських підходів наклався і розпад внутрішнього проекту "стабільності". Тепер розсипається корупційна схема впливу в Молдові", - зазначив експерт.

У підсумку РФ доведеться боротися вже за свої власні регіони, а запушений процес буде зупинити непросто, вважає Мурід.



Раніше Мурід висловив думку, що зовнішня політика РФ починає руйнуватися і заончітся для них крахом.

"Крах єдиної зовнішньої політики Росії, який вже неможливо приховувати і переводити його обговорення з предметного на рівень обговорення тих чи інших ескапад офіційного представника МЗС - це маркер", - пояснив експерт.

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