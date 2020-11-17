Після поразки Ігоря Додона на виборах в Молдові на Донбасі можуть відбутись певні зміни, пов'язані із російськими кураторами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Guildhall.

Так, колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь наголосив, що поразка Додона стала і поразкою Дмитра Козака і Федеральної служби безпеки РФ, які фактично є його кураторами.

За словами Гвоздя, поразку Додона можна розцінювати як поразку ФСБ в протистоянні з Генеральним штабом ЗС РФ Владиславом Сурковим, які підтримують Ренато Усатого.

Гвоздь прогнозує, що ГРУ буде використовувати результати виборів в Молдові задля посилення свого впливу на окупованих територіях Донбасу, де сьогодні домінує російська ФСБ.

"Протистояння веж Кремля після Молдови розгорнеться з новою силою і на Донбасі. Поразка Ігоря Додона і його кураторів з СВР (Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, - ред.) і ФСБ під керівництвом Дмитра Козака (заступник глави АП РФ, - ред.) стала фактичним тріумфом Владислава Суркова (колишній радник Путіна, - ред.) і ГРУ, які курують Ренато Усатого, який закликав не голосувати за Додона своїх виборців. Такий хід ГРУ послужив підставою поразки Ігоря Додона на виборах. Молдавський кейс безсумнівно стане платформою Владислава Суркова для посилення своїх позицій в Кремлі", - сказав він.

За його словами, надалі ГРУ почне операцію щодо нівелювання впливу Козака, а Сурков хоче підсилитися в міжнародному порядку РФ, повернути позиції по ОРДЛО і потіснити ФСБ.

"Першими індикаторами стануть інформаційні операції з дискредитації лідерів і керівництва псевдореспублік, звинувачення в корупції, буде підігріватися внутрішнє невдоволення населення. В умовах скорочення фінансових ресурсів протистояння російських угрупувань за свій "шматок пирога" буде посилюватися, що послужить ослабленням їхнього контролю на окупованих територіях Донбасу", - підсумував колишній глава Служби зовнішньої розвідки України.

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