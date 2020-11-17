После поражения Игоря Додона на выборах в Молдове на Донбассе могут произойти определенные изменения, связанные с российскими кураторами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Guildhall.

Так, бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь подчеркнул, что поражение Додона стало и поражением Дмитрия Козака и Федеральной службы безопасности РФ, которые фактически являются его кураторами.

По словам Гвоздя, поражение Додона можно расценивать как поражение ФСБ в противостоянии с Генеральным штабом ВС РФ Владиславом Сурковым, которые поддерживают Ренато Усатого.

Гвоздь прогнозирует, что ГРУ будет использовать результаты выборов в Молдове для усиления своего влияния на оккупированных территориях Донбасса, где сегодня доминирует российская ФСБ.

"Противостояние башен Кремля после Молдовы развернется с новой силой и на Донбассе. Поражение Игоря Додона и его кураторов из СВР (Служба внешней разведки Российской Федерации, - ред.) и ФСБ под руководством Дмитрия Козака (заместитель главы АП РФ, - ред.) стала фактическим триумфом Владислава Суркова (бывший советник Путина, - ред.) и ГРУ, которые курируют Ренато Усатого, который призвал не голосовать за Додона своих избирателей. Такой ход ГРУ послужил основанием поражения Игоря Додона на выборах. Молдавский кейс несомненно станет платформой Владислава Суркова для усиления своих позиций в Кремле", - сказал он.

По его словам, в дальнейшем ГРУ начнет операцию по нивелированию влияния Козака, а Сурков хочет усилиться в международном порядке РФ, вернуть позиции по ОРДЛО и потеснить ФСБ.

"Первыми индикаторами станут информационные операции по дискредитации лидеров и руководства псевдореспублик, обвинения в коррупции, будет подогреваться внутреннее недовольство населения. В условиях сокращения финансовых ресурсов противостояния российских группировок за свой "кусок пирога" будет усиливаться, что послужит ослаблением их контроля на оккупированных территориях Донбасса", - подытожил бывший глава Службы внешней разведки Украины.

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