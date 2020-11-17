Екс-президент США Барак Обама висловився про Російську Федерацію
Словами колишнього американського лідера передає ТАСС.
"Росія більше не є наддержавою", - зазначив 44-й президент Штатів в контексті ядерної потужності.
За його словами, під час його президентства РФ не вистачало широкої мережі альянсів і баз, які дозволяли Штатам проектувати свою військову міць у всьому світі.
"Російська економіка продовжувала поступатися економікам Італії, Канади і Бразилії, а також практично повністю залежала від експорту нафти, газу, мінералів і озброєнь", - зазначив Обама.
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