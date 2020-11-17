Екс-президент США Барак Обама висловився про Російську Федерацію

Словами колишнього американського лідера передає ТАСС.



"Росія більше не є наддержавою", - зазначив 44-й президент Штатів в контексті ядерної потужності.

За його словами, під час його президентства РФ не вистачало широкої мережі альянсів і баз, які дозволяли Штатам проектувати свою військову міць у всьому світі.

"Російська економіка продовжувала поступатися економікам Італії, Канади і Бразилії, а також практично повністю залежала від експорту нафти, газу, мінералів і озброєнь", - зазначив Обама.



Раніше ми повідомляли, що Китай витісняє Росію з ринку енергоресурсів і змінює розклад сил в середній і Центральній Азії.

Як відомо, російські компанії займалися реекспортом, купуючи газ в Узбекистані і переправляючи його в Китай. Але тепер Китай сам замість "Газпрому" і "Лукойлу" буде купувати газ в Узбекистані, економіка Росії після такого удару може не оговтатися, адже збитки будуть обчислюватися мільйонами.

До всього іншого Китай планує наростити потужності видобутку газу.

Також ми повідомляли, що Борис Гребенщиков вважає нинішню політичну ситуацію в Росії набагато гірше, ніж була в роки СРСР.

"Що значить - повертаємося до Радянського Союзу? Ми повернулися значно глибше і гірше. Такої дурості, як зараз, не було навіть при найбільших радянських ідіотах. Ми досягли дна і стрімко рухаємося далі", - заявив артист в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, окупанти вирішили занурити кримчан у "спецпоїзд" з РФ, кадри безумства.

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