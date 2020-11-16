П'яні розбірки між бойовиками на Донбасі закінчилися жертвами

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер під ніком Necro Mancer.

За його інформацією, Євген Бельков з позивним "Білий" помер в лікарні після того, як був поранений товаришем по службі "Мамонтом" у селищі Григорівка Тельманівського району.

Як свідчить інформація в пабліку "Донецький Чебуратор", скрін якої блогер прикріпив тут же, між бойовиками з першого батальйону дев'ятого полку виникла сварка під час розпивання спиртного. Під час п'яних розборок "Мамонт" поранив Бєлькова, після чого загримів у військову комендатуру, а його товариш по чарці – в лікарню, де і помер від отриманого поранення.

Про бойовика відомо, що він народився 17 жовтня 1978 року в Донецьку.

Раніше ми писали про те, що на Донбасі загинув один з командирів "ДНР", який був у базі "Миротворця", – командир стрілецького батальйону російсько-окупаційних військ з позивним "Марік".

Відомо, що бойовик 1987 року народження і брав участь у бойових діях проти ЗСУ з початку російської агресії – з травня 2014 року. Починав свою "кар'єру" окупант як "рядовий боєць".

На сайті "Миротворець" є дані загиблого бойовика. Відзначається, що він служив у батальйоні окупантів "Восток", а в 2015 році отримав "медаль ДНР".

Про обставини загибелі учасника незаконних збройних формувань не повідомляється.

Нагадаємо, Ходаковський заговорив про повернення "Л/ДНР" до складу України і про виселення частини українців до Польщі.

Як повідомляла Politeka, бойовики передумали віддавати життя за "незалежний" Донбас.

Також Politeka писала, що у "ДНР" почався масовий відтік кадрів, окупанти в паніці.