Слідом за Нагірним Карабахом Росія "зіллє" і Крим і півострів повернеться в Україну
Таку думку озвучив у своєму блозі на Facebook російський пропагандист Олександр Горний, який активно підтримував окупацію українських територій.
Він уточнив, що такі думки озвучують в окупованому Криму все частіше.
Горний також звинуватив РФ у зраді вірмен, які сьогодні змушені тікати з Карабаху.
"Вірмен здали, і Крим здадуть. Можна валити, звичайно, на прем'єр-міністра Вірменії Пашиняна... але Росія не ввела миротворців відразу і не запобігла вбивству тисяч солдатів і мирних громадян", - написав російський блогер.
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Він допускає можливість того, що і Крим Росія спокійно проміняє на якусь вигоду для себе.
"У Кремлі може щось або у когось в голові розвернутися і там почнуть торг на догоду баблу або яким або геополітичним інтересам однієї з веж Кремля. Конституцію можна буде швидко поміняти або змінити, досвід вже є", - написав Горний.
Він констатував, що після Карабаху Росія перестала бути надійним партнером для своїх союзників, а поява турецьких військ біля російських кордонів стала серйозним ударом по її іміджу і безпеці.
"Кремлівські пропагандисти почали наполегливо відпрацьовувати версію геополітичної перемоги... але без толку! Більшість моїх знайомих... однозначно кажуть - це повний провал", - написав Горний.
Нагадаємо, екс-бойовик "ДНР" відправив підкріплення в Нагірний Карабах.
Як повідомляла Politeka, путінський пропагандист потрапив під обстріл в Карабасі під час зйомок брехливого сюжету.
Також Politeka писала, що Азербайджан похвалився колосальними трофеями на полі бою в Карабасі.