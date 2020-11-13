І як до такого раніше не додумалися?..

У "Роскосмосі" нарешті перейшли до рішучих дій

Правда, мова йде не про прорив в освоєнні космосу, а про намір присвоїти коронну фразу першої людини, яка побувала на орбіті, Юрія Гагаріна "Поїхали!", зареєструвавши її як торгову марку, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Крім «Поїхали!", у Рогозіна планують зареєструвати "інші історичні позначення", щоб "захистити себе від недобросовісної конкуренції".

У Роспатенті, куди була подана заявка, відзначили що її номер 2020700144, і подана вона держкорпорацією "Роскосмос" щодо "широкого переліку товарів і послуг".

Сюди входить 42 позиції, серед яких парфумерно-косметична продукція, лікарські засоби, електронно-побутова техніка, дорогоцінні метали, одяг, іграшки та алкоголь.

Ця новина викликала шквал обговорень у соцмережах після того, як була опублікована в популярних пабліках.

"Рогозіну слід міцно задуматися над тим, щоб під тим же брендом випускати ще шифер і зозуль", – пожартували в блозі "Вуса Пєскова".

Не залишив її без уваги і "Лентач".

Росіяни висміяли " прорив " Рогозіна, резонно зазначивши, що на більше поки що у держкорпорації, яка тягне з бюджету колосальні кошти, фантазії не вистачило.

"А взагалі, це класика - коли нічого не виходить за основним профілем діяльності, починають всякою фігнею суміжною займатися", "Я б випускав на їх місці під брендом "Приїхали", "є ідея за назвою аромату: "Скафандр Валентини"", "мабуть, зовсім сумно у нас в космічній галузі", "у Рогозіна новий керівник з розвитку бізнесу? Йому ніхто не сказав, що дірку від скасування запусків духами не закриєш?", "Судячи з результатів запуску ракет, бренд "Припливли" теж згодиться", "в комплекті будуть йти касета з піснями Рогозіна, молитовник в дорогу і матрьошка Ех, Валя", "це означає, що Роскосмосу прийшов ППЦЬ!", "Ось і всі досягнення Рососмосу", "готуються взагалі зав'язати з запусками", – іронізують користувачі.

Кількома днями раніше дочка Юрія Гагаріна Галина подала у Федеральну службу з інтелектуальної власності заявку на реєстрацію товарного знака "Юрій Гагарін", який заборонено буде без відома власниці використовувати будь-кому на виробах з дорогоцінних металів і сплавів, ювелірних прикрасах, монетах, годиннику і багатьох інших товарах.

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