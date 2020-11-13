Незважаючи на те, що влада Криму намагається приховати реальну картину по зараженню китайським вірусом, у соцмережах проскакують свідчення того, як все йде насправді

Так, блогер RoksolanaToday опублікувала в Twitter знімок, зроблений в одній з аптек столиці окупованого півострова Сімферополі.

На знімку – оголошення на вітрині, де перелік антибіотиків, жарознижуючих і противірусних препаратів, яких немає в наявності. Також, якщо вірити списку, відчувають аптеки і дефіцит термометрів.

"Симферополь. Населена роботами?", – йдеться у підписі до публікації.

"Зате є аскорбінка", "і російський флот", "Триматися немає більше сил...", "а камені – є", – пишуть у коментарях користувачі.

Не так давно блогер опублікувала скрін повідомлення з соцмереж, де кримчанка скаржиться на умови лікування і відсутність найнеобхідніших препаратів в лікарнях окупованого півострова.

"Не такий страшний коронавірус, як повна відсутність медичної допомоги хворим на всіх стадіях захворювання. У госпіталях лікують виключно киснем, антикоагулянтів немає (а це основне в лікуванні), антибіотики найдешевші і шкідливі. Азитроміцин призначають сердечникам, і у них не витримує серце. Лінекс не дають. Можуть просто не підійти до вмираючого хворого, тому що знають, що допомогти не можуть, просто чекають, коли задихнуться. Інформація, на жаль, з особистого досвіду", – розповіла Ганна Тагінцева.

Незважаючи на важку ситуацію з епідемією, в Криму на Новий рік чекають мільйон туристів і вже бронюють для них місця в готелях.

Нагадаємо, кримчани розповіли, як люди "згорають" від вірусу через катастрофічну медицину.

Як повідомляла Politeka, окупанти наприкінці жовтня влаштували в Керчі заплив до Дня перемоги.

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