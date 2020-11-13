Туреччина перетворилася на одну з країн, яка може протистояти Росії

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог і соціолог Віктор Небоженко на своїй сторінці в Facebook. За його словами, РФ вже відкрито перейшла до методу шантажу в країнах СНД.



"В Україні-це Донбас і Крим, в Грузії - Абхазія, в Молдові - Придністров'ї, у Вірменії та Азербайджані - це Нагірний Карабах, що дозволяє впливати на поведінку відразу двох країн. Тепер на черзі-Білорусь, Казахстан і Киргизія", - вважає політолог. "В Україні-це Донбас і Крим, в Грузії - Абхазія, в Молдові - Придністров'ї, у Вірменії та Азербайджані - це Нагірний Карабах, що дозволяє впливати на поведінку відразу двох країн. Тепер на черзі-Білорусь, Казахстан і Киргизія", - вважає політолог.

Небоженко зазначив, що однією їх перепон є союзники країн, на які РФ намагається вплинути.

"Наприклад, вже зараз Туреччина не боїться Росії в Сирії, Лівії, Іраку, Вірменії, Азербайджані та Україні. Більш того, вона не тільки успішно нарощує військово-політичну співпрацю з Україною, але, як і Росія, претендує на Крим в якості миротворчої сили для захисту Кримського-татарського населення від репресій Кремля", - зазначив політолог.