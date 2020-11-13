Інфекціоніст і доктор медичних наук Ольга Голубовська порадила, як спілкуватися з людьми, які не вірять в існування "китайського" вірусу
Як передає Politeka.net, відповідне відео опубліковано Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".
За її словами, до таких громадян приходить розуміння лише "на порозі переповнених реанімацій ".
"Це або ті, хто через свої амбіції вперто не хочуть визнати проблему, або на зло масонським змовам так себе ведуть. Всі ковідоскептики закінчуються на порозі переповнених реанімацій. Якби вони побачили реанімацію, де хворі лежать на розкладачках або як помирають їхні близькі, дуже довго і болісно, то я думаю, що вони б поміняли свою точку зору", – зазначила інфекціоніст.
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За словами Голубовської,
"Поки вони з цим не зіткнуться, до них звертатися марно. Не потрібно витрачати час. Можна вірити чи не вірити, але ви живете в суспільстві і є його членом. Якби ви жили на безлюдному острові, то ви б могли робити все, що захочете. А тут потрібно приймати правила гри в екстремальній ситуації, до якої йде весь світ", - підсумувала Голубовська.
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