Инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская посоветовала, как общаться с людьми, которые не верят в существование "китайского" вируса
Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовано Telegram-канале "Коронавірус_інфо".
По ее словам, к таким гражданам приходит понимание лишь "на пороге переполненных реанимаций ".
"Это либо те, кто из-за своих амбиций упорно не хотят признать проблему, либо на зло масонским заговорам имеют такое поведение. Все ковидоскептики заканчиваются на пороге переполненных реанимаций. Если бы они увидели реанимацию, где больные лежат на раскладушках или как умирают их близкие, очень долго и мучительно, то я думаю, что они бы поменяли свою точку зрения", – отметила инфекционист.
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По словам Голубовской,
"Пока они с этим не столкнутся, к ним взывать бесполезно. Не нужно тратить время. Можно верить или не верить, но вы живете в обществе и являетесь его членом. Если бы вы жили на необитаемом острове, то вы бы могли делать все, что захотите. А здесь нужно принимать правила игры в экстремальной ситуации, к которой идет весь мир", - подытожила Голубовская.
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