Український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк різко висловився про зірок шоу-бізнесу в політиці
Зокрема його обурив похід представників українського шоу-бізнесу в політику, адже безграмотність може погубити всю Україну.
Про це Кондратюк заявив в інтерв'ю виданню "Телеграф". Він також зізнався, що йому пропонували піти в політику, але він не хоче цим займатися.
"Не можна ним займатися, не знаючи предмета. Потрібно вчитися, і починати з менших рівнів, ніж Верховна Рада. Однак, на останніх парламентських виборах багато "селебрітіз" це проігнорували. Я не вірю в неучей і вискочок в серйозних справах та політиці",- вважає продюсер.
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Також він упевнений, що керувати країною без відповідного досвіду і знань, на харизмі, конвертувавши свою телепопулярність на високі посади-це дешево і є шляхом в нікуди.
Кондратюк також пояснив, що "безграмотність може вбити всіх нас, і нашу прекрасну країну". Але він зізнався, що все ще залишається оптимістом, хоча йому з кожним роком все важче їм залишатися.
Нагадаємо, Кондратюк вказав на ущербність українських виборів.
Як писала Politeka, Кондратюк звинуватив "Слуг народу" в некомпетентності.
Також Politeka писала, що Кондратюк пояснив феномен "Слуги народу", дорікнувши українцям.