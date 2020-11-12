Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк резко высказался о звездах шоу-бизнеса в политике

В частности его возмутил поход представителей украинского шоу-бизнеса в политику, вед их безграмотность может погубить всю Украину.

Об этом Кондратюк заявил в интервью изданию "Телеграф". Он также признался, что ему предлагали уйти в политику, но он не хочет этим заниматься.

"Нельзя им заниматься, не зная предмета. Нужно учиться, и начинать с меньших уровней, чем Верховная Рада. Однако, на последних парламентских выборах много "селебритиз" это проигнорировали. Я не верю в неучей и выскочек в серьезных делах и политике", – считает продюсер.

Также он уверен, что управлять страной без соответствующего опыта и знаний, на харизме, конвертировав свою телепопулярность в высокие должности – это дешево и является путем в никуда.

Кондратюк также пояснил, что "безграмотность может убить всех нас, и нашу прекрасную страну". Но он признался, что все еще остается оптимистом, хотя ему с каждым годом все труднее им оставаться.

Также ранее сообщалось, что Игорь Кондратюк настаивает на том, что диалог России и Украины должен начаться после освобождения Крыма и возвращения Украине контроля над границей.

Кроме того, украинский продюсер заявил, что не желает знать Россию до тех пор, пока оккупирован Крым и идет война на Донбассе.

Напомним, Кондратюк указал на ущербность украинских выборов.

Как писала Politeka, Кондратюк обвинил "Слуг народа" в некомпетентности.

Также Politeka писала, что Кондратюк объяснил феномен "Слуги народа", упрекнув украинцев.