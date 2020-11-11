Кожна сторона, яка бере участь у конфлікті Карабаху, переслідує власні інтереси

Зокрема, президент Росії Володимир Путін втрутився в конфлікт Азербайджану і Вірменії, щоб не пасти задніх і не поступатися Туреччині в боротьбі за контроль над регіоном.

Таку думку озвучив для журналістів Обозревателя російський політолог Дмитро Орєшкін.

"Путін не міг не втрутитися, інакше з миротворчою функцією на Південний Кавказ увійшла б Туреччина. Президент Азербайджану Алієв пропонує вводити турецьких миротворців, чому Росія буде дуже жорстко чинити опір. Пєсков заявив, що миротворці тільки російські, але Алієв сказав, що буде якийсь змішаний миротворчий корпус",-пояснив він.

На його думку, кожна сторона конфлікту просуває свої інтереси. Зокрема, мета президента Азербайджану-отримати більший контроль над територіями і підтримку "старшого брата" в особі Туреччини.

"Якби процес тривав, Алієв легко взяв би і Карабах, і повернув би контроль над усією територією Азербайджану. Тому вірменська сторона була змушена просити перемир'я, а російська – ввести миротворців, щоб не залишити місце для Туреччини. У цьому сенсі у Путіна був досить вузький коридор можливостей, він не міг далі відтягувати вступ у конфлікт", - резюмував експерт.

Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.

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