Вірменські військові негативно ставлять до російських "миротворців", свідченням чого є відповідне відео, записане одним із бійців

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, у мережі з'явилось відео, у якому можна почути, що солдати вірменської армії насправді думають про російських військових у Нагірному Карабасі.

"До вашої уваги кадри звернення солдата армії Вірменії до російських військових, розміщених на території Лачина, після капітуляції Вірменії в конфлікті в Нагірному Карабасі", - йдеться в підписі до відео.

Так, вірменський солдат підійшов до зрйнованої будівлі, у якій перебували російські військові, та заговорив до них.

"Хлопці, братва! Будь ласка, ще раз помаши рукою, щоб подивились... Головне, щоб наші хлопці знали, хто з нами не був, хто з нами не стояв. На їхньому місці ви стоїте. Це наше. Не хочу показувати, що я хороший, найкращий, чи що... Але ви не кращі бійці, ніж ми. Згодні?" - сказав вірменин.

Раніше також повідомлялось, що російські "миротворці" в Карабасі воювали на Донбасі і брали участь у захопленні Криму.

Зокрема, основу російського контингенту складають контрактники 15-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу ЗС РФ з смт Рощинський Самарської області. Військові цієї в/ч брали участь у захопленні Криму та окупації Донбасу.

Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.

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