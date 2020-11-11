Як передає Politeka.net, таку думку озвучив блогер і ветеран АТО Олексій Петров повідомив на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, РФ, втрутившись в карабаський конфлікт "обісралася по саму верхівку Кремля".
"Спочатку кинула свого союзника (та синку, Росія тебе завжди кине) і лише коли Баку готовий був увігнати останній снаряд в оборону Вірменії, тут як тут намалювався «старший брат». Мирний план вони принесли. Еге... Мир і Росія, це як мавпа і граната", - вважає Петров.
"Атакуючі дії Азербайджану, це хороший урок нашим слугам недоробленим. Лише коли ти демонструєш силу і рішучість битися за свою землю, тебе навіть облізлий ведмідь поважати буде. Звично, але дуже фальшиво хмурячи брови він вже не в змозі диктувати тобі умови або ставити ультиматуми. Вчорашній грізний ведмідь раптово починає приймати твої вимоги", - упевнений блогер.
Нагадаємо, глави Вірменії, Азербайджану та Росії підписали тристоронню угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.
Також ми повідомляли, що російський військовий експерт Ель Мурід висловив упевненість, що президент РФ Володимир Путін допустив помилку відправивши миротворців в Карабах.
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Експерт упевнений, що таким чином глава РФ обрушив позиції Росії в цьому регіоні глибоко в 19 століття.
Нагадаємо, Росія кинула Вірменських солдатів на" поживу " Азербайджану.
Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".
Також Politeka писала, що Азербайджан похвалився колосальними трофеями на полі бою в Карабасі.