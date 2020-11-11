Україна повинна наслідувати приклад Азербайджану



Як передає



За його словами, РФ, втрутившись в карабаський конфлікт "обісралася по саму верхівку Кремля".



"Спочатку кинула свого союзника (та синку, Росія тебе завжди кине) і лише коли Баку готовий був увігнати останній снаряд в оборону Вірменії, тут як тут намалювався «старший брат». Мирний план вони принесли. Еге... Мир і Росія, це як мавпа і граната", - вважає Петров. Як передає Politeka.net , таку думку озвучив блогер і ветеран АТО Олексій Петров повідомив на своїй сторінці в Facebook.За його словами, РФ, втрутившись в карабаський конфлікт "обісралася по саму верхівку Кремля"."Спочатку кинула свого союзника (та синку, Росія тебе завжди кине) і лише коли Баку готовий був увігнати останній снаряд в оборону Вірменії, тут як тут намалювався «старший брат». Мирний план вони принесли. Еге... Мир і Росія, це як мавпа і граната", - вважає Петров.

За його словами, в ситуації, що склалася Україні варто брати приклад з Азербайджану.



"Атакуючі дії Азербайджану, це хороший урок нашим слугам недоробленим. Лише коли ти демонструєш силу і рішучість битися за свою землю, тебе навіть облізлий ведмідь поважати буде. Звично, але дуже фальшиво хмурячи брови він вже не в змозі диктувати тобі умови або ставити ультиматуми. Вчорашній грізний ведмідь раптово починає приймати твої вимоги", - упевнений блогер.

Також він зазначив, що в переговорах з РФ не варто шукати мирних шляхів.