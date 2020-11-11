11 листопада російські терористи на Донбасі знову зірвали оголошене перемир'я

В результаті цього боєць Збройних сил України отримав вогнепальне поранення. Про це повідомила прес-служба Операції Об'єднаних сил в Facebook.

Захисника одразу доставили до лікувального закладу, де йому надали належну медичну допомогу.

Крім того, окупанти влаштували стрілянину неподалік населеного пункту Кам'янка. Терористи били по позиціях ЗСУ зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

Напередодні 10 листопада, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Водночас два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ та її найманців були зафіксовані поблизу Водяного. На цій ділянці в обідній час противник влаштував серію вистрілів та відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а ввечері застосував міномет калібру 82 міліметри.

Що ж стосується втрат окупантів, то вони, за даними на сторінці офіцера ЗСУ Сергія Нещадима в Twitter, склали дві людини.

"Втрати "орків" за 10 листопада склали дві людини: безповоротні – один (4 ОМСБр 2 АК, небойовий, обставини уточнюються), санітарні – один (7 ОМСБр 2 АК, небойовий внаслідок підриву на НВУ)", – написав захисник.

Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.

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