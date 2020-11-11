11 ноября российские террористы на Донбассе снова сорвали объявленное перемирие

В результате этого боец Вооруженных сил Украины получил огнестрельное ранение. Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.

Защитника сразу доставили в лечебное учреждение, где ему оказали надлежащую медицинскую помощь.

Кроме того, оккупанты устроили стрельбу недалеко от населенного пункта Каменка. Террористы били по позициям ВСУ из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

Накануне 10 ноября, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников были зафиксированы вблизи Водяного. На этом участке в обеденное время противник устроил серию выстрелов и открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером применил миномет калибра 82 миллиметра.

Что же касается потерь оккупантов, то они, по данным на странице офицера ВСУ Сергея Нещадима в Twitter, составили два человека.

"Потери "орков" за 10 ноября составили два человека: безвозвратные – один (4 ОМСБр 2 АК, небоевой, обстоятельства уточняются), санитарные – один (7 ОМСБр 2 АК, небоевой вследствие подрыва на НВУ)", – написал защитник.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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