Генерал-лейтенант Збройних сил США у відставці Бен Ходжес висловився про введення російських миротворців у Нагірний Карабах

За його словами, в історії були прецеденти, коли російським миротворчий контингент сприяв не припиненню, а посиленню конфлікту.

"Я завжди скептично ставлюся до російських "миротворців". Такого поняття взагалі не існує. Вони швидше окупанти, які колись прийшли в Придністров'ї, на Кавказ, в Південну Осетію», - зазначив Ходжес на Львівському Форумі з питань безпеки, передає "Укрінформ".

Нагадаємо, глави Вірменії, Азербайджану та Росії підписали тристоронню угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Згідно з одним з пунктів домовленостей, на територію Карабаху відправлені російські миротворці, які будуть перебувати там протягом п'яти років.



Також ми повідомляли, що російський військовий експерт Ель Мурід висловив упевненість, що президент РФ Володимир Путін допустив помилку відправивши миротворців в Карабах.

Експерт упевнений, що таким чином глава РФ здав позиції Росії в цьому регіоні глибоко в 19 століття.

Нагадаємо, Росія кинула Вірменських солдатів на" поживу " Азербайджану.

Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".

Також Politeka писала, що Азербайджан похвалився колосальними трофеями на полі бою в Карабасі.