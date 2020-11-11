"Я завжди скептично ставлюся до російських "миротворців". Такого поняття взагалі не існує. Вони швидше окупанти, які колись прийшли в Придністров'ї, на Кавказ, в Південну Осетію», - зазначив Ходжес на Львівському Форумі з питань безпеки, передає "Укрінформ".
Нагадаємо, глави Вірменії, Азербайджану та Росії підписали тристоронню угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.
Згідно з одним з пунктів домовленостей, на територію Карабаху відправлені російські миротворці, які будуть перебувати там протягом п'яти років.
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Також ми повідомляли, що російський військовий експерт Ель Мурід висловив упевненість, що президент РФ Володимир Путін допустив помилку відправивши миротворців в Карабах.
Експерт упевнений, що таким чином глава РФ здав позиції Росії в цьому регіоні глибоко в 19 століття.
Нагадаємо, Росія кинула Вірменських солдатів на" поживу " Азербайджану.
Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".
Також Politeka писала, що Азербайджан похвалився колосальними трофеями на полі бою в Карабасі.