В Азербайджані стали з'являтися питання до президента Ільхама Алієва після припинення війни в Карабасі

Укладене минулої ночі перемир'я по Карабаху породило масу питань, відповіді на які поки неясні, пише Діалог.

Зокрема, журналіст Рауф Насіров озвучив деякі з них, попросивши пояснити моменти, що не дозволяють, вірніше, заважають, розділити загальну радість.

"У момент, коли повна перемога над ворогом була зовсім близько, ми підписали угоду, згідно з якою на територію Азербайджану увійде миротворчий контингент військ Росії? Нехай терміном на 5 років, але вони будуть на території моєї країни, звідки ми з таким трудом на початку 90-х вигнали та вивели російські війська? Ми за це віддали тисячу життів? Поясніть мені, якщо я чогось не зрозумів", - запитує Насиров.

Він також зазначив, що дивно підписувати Угоду в момент, коли вже брали Ханкянді і ворог довгою колоною залишав місто, коли вже контроль над трасою Лачин - Шуша був у Азербайджану.



"У момент, коли ми раз і назавжди могли вирішити карабахське питання, ми залишаємо його в невирішеному стані? Тобто ми передаємо проблему присутності підступного ворога в Карабасі нашим дітям? Нам не вистачить цих шехидів? А чому ми погодилися на введення російських військ, якщо ми були за крок від повної перемоги?",- дивується Рауф Насіров.

Український блогер Роман Шрайк у своєму телеграм-каналі також підводить підсумки капітуляції Єревана. Азербайджан отримує свої території, але не повністю-частину з них контролюватимуть російські війська: крім контролю частини Карабаху, Кремль отримує можливість позбутися Пашиняна.

Напередодні незадоволені вірмени вже зажадали від Пашиняна піти у відставку. У країні назріває велика політична криза. У свою чергу, Туреччина теж в плюсі і збільшує вплив в регіоні.

Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.

Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".

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