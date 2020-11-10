Після капітуляції Вірменії у Нагірному Карабасі позиція країни в ООН щодо Криму залишиться незмінною, або ж взгалі зміниться на користь РФ

Як передає Politeka, таку думку висловив журналіст Юрій Панченко в матеріал "Європейської правди".

Він наголосив, що зараз зарано говорити з певністю, хто стане новим очільником вірменського уряду у разі відставки Пашиняна, однак є ймовірність, що це буде проросійський політик.

"А проросійських політиків у Вірменії не бракує. Це, наприклад, лідер вже згаданої "Процвітаючої Вірменії" Гагік Царукян – політик і бізнесмен, що має тісні бізнес-контакти з РФ та відстоює поглиблення зв'язків із Росією", - йдеться в матеріалі.

Наразі на Вірменію чекають непрості політичні процеси, і у випадку приходу до влади Царукяна нібито "проросійський" Пашинян має всі шанси залишитися у пам’яті українців як "дуже прозахідний політик".

"А голосування в ООН, де Вірменія досі "утримувалася" щодо Криму, у гіршому разі може змінитися на визнання анексії. Тим більше, що за підсумками останніх місяців у Вірменії образа на Україну, на жаль, стала дуже популярною – нібито через "підтримку Києвом Азербайджану". Що, до слова, не завжди відповідало реальності – але активно розкручувалося у тамтешніх медіа. Схоже – не без підтримки нашого північно-східного сусіда", - наголосив журналіст.

Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.

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