Представниця одного з "загонів Путіна" записала звернення у зв'язку з ситуацією в Нагірному Карабасі

Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося в мережі (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)



За її словами, саме російський президент владнав конфлікт між Азербайджаном і Вірменією.

"Ну що, світова спільнота, ви тепер переконалися, хто головний Миротворець усього світу? Наш Володимир Володимирович. До тих пір, поки всі країни вбивали один одного ми терпіли, але втручається Володимир Володимирович і своїм розумом і авторитетом всіх умиротворяє. І закінчилася війна, і всі люди будуть живі. Ось вже по істині Миротворець усього світу", - заявила жінка.

За її словами, тільки завдяки Путіну можна домогтися миру в усьому світі.



"Прекрасний, чудовий, красивий і дорогий Володимир Володимирович! Вам ще 300 років жити в цьому світі, для того щоб мир був у всьому світі", - заявила бабуся.

Користувачів мережі таке звернення повеселило:

"Став лайк якщо найбільше чекаєш нових серій саме з цією шизанутою Ну хороша ж акторська гра, який темперамент, яка міміка, ммм", "Так ви набридли бабусь ображати... Рофлять вони так тонко і все))) придатно ж", "а я то думав бабки тільки Богу моляться, походу я помилявся", "у бабка дає не ганьбіть свою країну", - писали в коментарях під відео.

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