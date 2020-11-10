Представительница одного из «Отрядов Путина» записала обращение в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе

Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)



По ее словам, именно российский президент уладил конфликт между Азербайджаном и Арменией.

"Ну что, мировое сообщество, вы теперь убедились, кто главный миротворец всего мира? Наш Владимир Владимирович. До тех пор, пока все страны убивали друг друга - мы терпели, но вмешивается Владимир Владимирович и своим умом и авторитетом всех умиротворяет. И закончилась война, и все люди будут живы. Вот уж по истине миротворец всего мира", - заявила женщина.

По ее словам, только благодаря Путину можно добиться мира во всем мире.



"Прекрасный, замечательный, красивый и дорогой Владимир Владимирович! Вам еще 300 лет жить в этом мире, для того чтобы мир был во всем мире", - заявила бабушка.

Пользователей сети такое обращение повеселило:





"Ставь лайк если больше всего ждешь новых серий именно с этой шизанутой Ну хорошая же актерская игра, какой темперамент, какая мимика, ммм", "Да вы надоели бабушек обижать... Рофлят они так тонко и всё))) Годно же", "А я то думал бабки только Богу молятся, походу я ошибался", "ВО бабка дает не позорьте свою страну", - писали в комментариях под видео.

Напомним, знаменитая любительница Путина засветилась в Одессе.

Как сообщала Politeka, любительница Путина завесила столицу позорными билбордами.

Также Politeka писала, что известный музыкант призвал Путина захватить Украину и дико осрамился: "весь Совок вернул бы".