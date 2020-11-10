Журналіст Роман Цимбалюк висловив упевненість в тому, що РФ візьметься за Україну після Вірменії



Як передає Politeka.net, таку думку він озвучив у своєму Telegram-каналі.



"Ну що Сарік, чий Нагірний Карабах? Даремно у Вірменії диппредставництва України борщем обливали. Тепер на перше, друге і третє у вас в меню щі. Кожен день!",- вважає Цимбалюк.

В той самий час журналіст упевнений, що РФ після Вірменії візьметься Україну.



"Я не радію, тому що підпорядкувавши Вірменію, мишка (Росія - ред.) займеться вирішенням українського питання", - упевнений Цимбалюк.

Нагадаємо, влітку 2020 року протестувальники облили борщем посольство України в столиці Вірменії, висловлюючи обурення у зв'язку із заявою українського МЗС щодо конфлікту з Азербайджаном.

Нагадаємо, вночі, 10 листопада, по відеозв'язку глави держав підписали тристоронню угоду між Вірменією, Азербайджаном і Росією про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Після появи інформації про мирну угоду в центрі Єревана зібралися сотні протестувальників, незгодні з рішенням влади. Протести тривали всю ніч.



Нагадаємо, Росія кинула Вірменських солдатів на" поживу " Азербайджану.

Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".

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