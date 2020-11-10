Президент Азербайджану Ільхам Алієв звернувся до прем'єр-міністра Вірменії Ніколі Пашиняну





Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



За словами Алієва, домовленість Азербайджану, Вірменії та РФ - це капітуляція Вірменії.



"У цьому папері немає ні слова про статус Нагірного Карабаху. Ну що, Пашинян? Ну де твій статус? В пекло відправився твій статус. Немає статусу, і не буде. Поки я президент, не буде статусу. Це частина Азербайджан. Вірменія капітулювала", - з посмішкою на обличчі заявив Алієв.

Нагадаємо, вночі, 10 листопада, по відеозв'язку глави держав підписали тристоронню угоду між Вірменією, Азербайджаном і Росією про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Після появи інформації про мирну угоду в центрі Єревана зібралися сотні протестувальників, незгодні з рішенням влади. Протести тривали всю ніч.





Також відомо, що на територію Нагірного Карабаху відправлені Російський миротворці, які будуть перебувати там протягом п'яти років.

Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.

Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".

Також Politeka писала, що Азербайджан похвалився колосальними трофеями на полі бою в Карабасі.