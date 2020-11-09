Прихильники "руського миру" і завзяті любителі всього російського випадково засвітили історичну приналежність Донбасу Україні

На такий прокол пропагандистів звернув увагу блогер під ніком Фашик Донецький, побачивши в одному з пабліків сепаратистів цікаву фотографію, передає Politeka.net.

У соцмережі "ВКонтакте" в групі під назвою "Бойова подруга. Жінки ополчення" з'явився знімок, зроблений в місті Донецьку (в ті роки він називався Сталіно) в 1949 році на стадіоні "Шахтар".





На тлі териконів хлопці та дівчата в українських костюмах виконували народний танець на святкуванні Дня шахтаря.

"Премія в досягненні дов***зму присуджується пропагандистському ресурсу вк, який в черговий раз довів, що росіянами на сході України навіть не смерділо, поки їх не привезли з є*енів РФ", – написав блогер.

Раніше ми розповідали про те, що офіційний твіттер російської місії в ОБСЄ заявив про важке життя українських журналістів, як їх б'ють і переслідують. В якості ілюстрації опублікували фото, як російський ОМОН в Петербурзі тягне російського журналіста Давида Френкеля в автозак.

На це звернув увагу російський опозиціонер Ілля Яшин, який висміяв ляп Росії.

Ми також писали, що пропагандисти Донбасу розродилися черговим фейком про "звірства" української армії.

На новий перл звернув увагу блогер Фашик Донецький. Згідно з інформацією, опублікованою в "Донбас Сьогодні", ЗСУ відправляють мирних жителів будувати позиції під Авдіївкою через страх перед ОБСЄ.

Нагадаємо, пропагандист Кремля зганьбився фейком про звірства Азербайджану в Карабасі.

Як повідомляла Politeka, Росія запустила шалений фейк про британську вакцину від китайського вірусу.

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