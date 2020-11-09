Джо Байден, який попередньо перемагає на виборах президента США, заявив про занепад РФ
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Deutsche Welle.
Так, у мережі з'явилось відео із заявою Джозефа Байдена про РФ, яка точно характеризує ставлення майбутнього президента США до Кремля.
У фрагменті виступу Байдена, що датується 2018 роком, на форумі Council on Foreign Relations, можна почути, що суперник Трампа насправді думає про РФ.
У мережі показали Тіну Кароль без перуки, секрет зірки розкритий: "Постійно одягає..."
Пенсії і зарплати масово перерахують, Кабмін оголосив про важливі зміни: "Індексація відбуватиметься..."
Найбагатша співачка України показала перше фото після лікування в Німеччині: "Виглядає занадто блідою"
"Меладзе, легше": молоденькі красуні з нового складу "ВІА Гра" приголомшили пікантними нарядами
Так, Байден звертає увагу на нинішній стан Росії: на його думку, країна перебуває в колосальному занепаді. Політик відзначає, що в порівнянні зі Сполученими Штатами Росія виглядає слабо і непереконливо як з точки зору ефективності, так і потенціалу.
"Росія зараз перебуває в колосальному занепаді. Вона стрімко ковзає вниз по похилій площині. Питання лише в тому, коли вони прийдуть до фінішу", - говорив Байден в 2018 році.
При цьому в коментарях росіяни обурились такою заявою Байдена, запевняючи, що з економікою в країні нібито все добре.
"Так, так, ми це вже чули: і про розірвану на шматки економіку, і про все інше. Ось тільки в країні, де "занепад економіки", на вибори фанерними листами вітрині не забивали", "Боюся, що Байден втратить свій пісок до того, як дізнається Америка, що Росія перевершила всі очікування мерзенних і пропащих демократів", "І постійно про нас говорять. Раз ми так котимося по похилій, чого це обговорювати", "А тепер вони бундючаться, щоб Росію в гіперзвуку наздогнати .. а до рекорду Роскосмосу 3 год. 3 хв. їх вошивий Ілона - роки, а може й десятиліття", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Байден пообіцяв Україні летальну зброю і "тиск" на Росію.
Як повідомляла Politeka, Гаррі Табах проаналізував вибори президента в Сполучених Штатах.
Також Politeka писала, що Джо Байден і Дональд Трамп відреагували на результати виборів в Америці.