Джо Байден, який попередньо перемагає на виборах президента США, заявив про занепад РФ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Deutsche Welle.

Так, у мережі з'явилось відео із заявою Джозефа Байдена про РФ, яка точно характеризує ставлення майбутнього президента США до Кремля.

У фрагменті виступу Байдена, що датується 2018 роком, на форумі Council on Foreign Relations, можна почути, що суперник Трампа насправді думає про РФ.

Так, Байден звертає увагу на нинішній стан Росії: на його думку, країна перебуває в колосальному занепаді. Політик відзначає, що в порівнянні зі Сполученими Штатами Росія виглядає слабо і непереконливо як з точки зору ефективності, так і потенціалу.

"Росія зараз перебуває в колосальному занепаді. Вона стрімко ковзає вниз по похилій площині. Питання лише в тому, коли вони прийдуть до фінішу", - говорив Байден в 2018 році.

"Россия сейчас находится в колоссальном упадке. Они стремительно скользят вниз по наклонной плоскости. Вопрос лишь в том, когда они придут к финишу", - говорил Джо Байден в 2018 году

#DWархив pic.twitter.com/EF1e0bfX3f — DW на русском (@dw_russian) November 7, 2020

При цьому в коментарях росіяни обурились такою заявою Байдена, запевняючи, що з економікою в країні нібито все добре.

"Так, так, ми це вже чули: і про розірвану на шматки економіку, і про все інше. Ось тільки в країні, де "занепад економіки", на вибори фанерними листами вітрині не забивали", "Боюся, що Байден втратить свій пісок до того, як дізнається Америка, що Росія перевершила всі очікування мерзенних і пропащих демократів", "І постійно про нас говорять. Раз ми так котимося по похилій, чого це обговорювати", "А тепер вони бундючаться, щоб Росію в гіперзвуку наздогнати .. а до рекорду Роскосмосу 3 год. 3 хв. їх вошивий Ілона - роки, а може й десятиліття", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Байден пообіцяв Україні летальну зброю і "тиск" на Росію.

Як повідомляла Politeka, Гаррі Табах проаналізував вибори президента в Сполучених Штатах.

Також Politeka писала, що Джо Байден і Дональд Трамп відреагували на результати виборів в Америці.