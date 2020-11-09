Відсутність допомоги Єревану з боку Москви в Карабасі залишиться вічною ганьбою Росії
Таку думку в ефірі радіостанції "Ехо Москви" озвучила відома російська журналістка Юлія Латиніна. Вона вважає, що Москва просто кинула Вірменських союзників, які не в силах протистояти могутності Азербайджану за підтримки Туреччини.
Вона також зазначила, що Росія, власне, весь час намагалася виступати гарантом і розводилою між Азербайджаном і Вірменією в цій ситуації. Крім того, Латиніна зазначила, що саме Росія була винна в багатьох проблемах Вірменії.
"Саме завдяки діям Росії у Вірменії весь цей час до приходу Пашиняна до влади існував надзвичайно корумпований уряд, який не міг налагодити економіку країни, не міг налагодити нормальну військову оборону", - заявила журналістка.
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У той же самий час вона дорікнула Росії в тому, що країна не змогла вирішити війну в Карабасі і тепер там панує президент Туреччини.
"І саме завдяки діям Росії ніяк не робилися спроби дипломатично вирішити проблему Нагірного Карабаху. Росії було приємно розділяти і панувати. Тепер ми бачимо, що Росія не може на Кавказі ні розділяти, ні панувати. Там замість Росії розділяє і панує Ердоган",- резюмувала Латиніна.
Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.
Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".
Також Politeka писала, що Азербайджан похвалився колосальними трофеями на полі бою в Карабасі.